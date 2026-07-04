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Giriş Tarihi: 4.07.2026

Mısır’ın 92 yıllık hasreti son buldu

Mısır’ın 92 yıllık hasreti son buldu
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Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılar sonucu 4-2 yenerek 92 yıl sonra son 16'ya yükseldi. ABD'deki Dallas Stadyumu'nda oynanan müsabakada Mısır 13. dakikada Emam Ashour ile öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken ikinci devrede 55. dakikada Mohamed Hany kendi ağlarına topu gönderdi ve Avustralya skoru eşitledi. Uzatma da dahil kalan dakikalarda iki taraf da net fırsatlar yakalasa da başka gol çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, 119. dakikada penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Mathew Ryan'ı oyuna dahil etti. Penaltılarda Mısır kullandığı 4 atışı da gole çevirirken, Kangurular 2 penaltıdan yararlanamadı. Mısır'ın penaltılardaki gollerini Saber, Ramy, Salah ve Abdelmaguid kaydetti. Avustralya'da ise Irvine ve Mabil penaltıları gole çevirirken, Souttar ve Herrington atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

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Mısır’ın 92 yıllık hasreti son buldu
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