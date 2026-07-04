Mısır’ın 92 yıllık hasreti son buldu

Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası son 32 turundaABD'deki Dallas Stadyumu'nda oynanan müsabakada Mısır 13. dakikada Emam Ashour ile öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken ikinci devrede 55. dakikada Mohamed Hany kendi ağlarına topu gönderdi ve Avustralya skoru eşitledi. Uzatma da dahil kalan dakikalarda iki taraf da net fırsatlar yakalasa da başka gol çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, 119. dakikada penaltı atışlarını düşünerek kaleci Patrick Beach'i oyundan alıp bir diğer file bekçisi Mathew Ryan'ı oyuna dahil etti.Mısır'ın penaltılardaki gollerini Saber, Ramy, Salah ve Abdelmaguid kaydetti. Avustralya'da ise Irvine ve Mabil penaltıları gole çevirirken, Souttar ve Herrington atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!