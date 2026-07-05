Beşiktaş, İlhan Fakılı transferini açıkladı!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta 29 numaralı formayı giyecek.

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