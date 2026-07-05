Beşiktaş, İlhan Fakılı transferini açıkladı!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta 29 numaralı formayı giyecek.