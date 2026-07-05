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Giriş Tarihi: 5.07.2026 21:35

Beşiktaş, İlhan Fakılı transferini açıkladı!

Beşiktaş, Clermont Foot forması giyen İlhan Fakılı’yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, İlhan Fakılı transferini açıkladı!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İlhan Fakılı, Beşiktaş'ta 29 numaralı formayı giyecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş, İlhan Fakılı transferini açıkladı!
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