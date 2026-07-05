Beşiktaş’tan Slovakya’da golsüz prova! Mosonmagyar maçında eşitlik bozulmadı

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında 18.00'da Mattersburg ile karşılaşacak. Beşiktaş aynı gün Widzew Lodz ile saat 19.30'da bir maç daha yapacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Emir Yaşar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Fahri Kerem Ay, Olaitan, Cerny, Devrim Şahin, Semih Kılıçsoy.

MTE 1904 KFT: Moinar, Mehes, Tullner, Simita, Czingraber, Pongracz, Savanya, Gancs, Pap, Szalka, Varga.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk hazırlık maçını Gyirmoth ile oynamış ve 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın gollerini Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetmişti.