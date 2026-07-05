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Giriş Tarihi: 5.07.2026 17:03 Son Güncelleme: 5.07.2026 19:49

Beşiktaş’tan Slovakya'da golsüz prova! Mosonmagyar maçında eşitlik bozulmadı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında Mosonmagyar ile karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş’tan Slovakya’da golsüz prova! Mosonmagyar maçında eşitlik bozulmadı
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Mosonmagyar ile kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Wittmann Antal Park'ta sahaya çıktı. Beşiktaş ile Mosonmagyar arasındaki mücadele 0-0'lık beraberlikle noktalandı.

Beşiktaş'ta yeni transfer Kassoum Ouattara, Masonmagyar maçında forma giymedi.

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında 18.00'da Mattersburg ile karşılaşacak. Beşiktaş aynı gün Widzew Lodz ile saat 19.30'da bir maç daha yapacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Emir Yaşar, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Fahri Kerem Ay, Olaitan, Cerny, Devrim Şahin, Semih Kılıçsoy.

MTE 1904 KFT: Moinar, Mehes, Tullner, Simita, Czingraber, Pongracz, Savanya, Gancs, Pap, Szalka, Varga.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk hazırlık maçını Gyirmoth ile oynamış ve 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın gollerini Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetmişti.

Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu şu şekilde:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş’tan Slovakya'da golsüz prova! Mosonmagyar maçında eşitlik bozulmadı
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