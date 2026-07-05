CANLI | Beşiktaş – MTE 1904 KFT hazırlık maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta MTE 1904 KFT ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ın MTE 1904 KFT müsabakası S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
Beşiktaş – MTE 1904 KFT maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
MTE 1904 KFT:
BEŞİKTAŞ İLK MAÇI KAZANMIŞTI
Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk hazırlık maçını Gyirmoth ile oynamış ve 2-1 kazanmıştı.
Beşiktaş'ın gollerini Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetmişti.
Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu şu şekilde:
Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.