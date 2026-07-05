Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş’ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli takım Yandaş'ın asgari ücret alacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör