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Giriş Tarihi: 5.07.2026 14:14 Son Güncelleme: 5.07.2026 14:23

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş’ın sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli takım Yandaş'ın asgari ücret alacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur.

Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı
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