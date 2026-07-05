Fırtına’nın iki yeni transferi Trabzon’a geliyor...

Yeni sezon öncesi transfer hareketliliğini oldukça yoğun geçiren Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı iki yeni transferi bu akşam Trabzon'a geliyor. Bordo mavililerin yeni transferlerinden Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky'nin saat 20.30 sıralarında, Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun ise 21.30 civarında Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor. İki futbolcunun havalimanında taraftarlar tarafından karşılanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

Öte yandan bordo-mavililerin genç transferlerinden Thierry Karadeniz de dün Trabzon'a geldi. Genç oyuncunun da yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

YENİ SEZON YARIN BAŞLIYOR

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak. Bordo-mavililer, Trabzon'daki çalışmaların ardından hazırlıklarının ikinci etabı için 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapacak.

Malinovsky ile Saviolo'nun da resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında takıma katılması bekleniyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör