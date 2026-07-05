İspanya, Portekiz maçına hazır!

İki grup halinde pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, daha sonra tam takım olarak top kapma idmanı yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Portekiz maçının taktiği üzerinde duruldu.

Portekiz-İspanya mücadelesi yarın TSİ 22.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör