Nübel’de son tango

Siyah-beyazlılar Alexander Nübel
'i kadrosuna katmak için oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Bayern Münih'ten yıllık 5.5 milyon Euro net ücret kazanan Alman kaleci ile yıllık 6 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağlandı. İş artık Bayern Münih'in ikna edilmesine kaldı. Beşiktaş'ın ilk etapta yaptığı 8 milyon Euro'luk teklif kabul görmemiş ve 20 milyon Euro talep edilmişti
. Ancak Bayern'in yeni sezon planlamasında düşünmediği Nübel görüşmelere dahil oldu ve aktif rol oynamaya başladı. Kartal, bonservis bedelini çift haneli rakamların altına indirmek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcunun menajeri Stefan Backs da İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüp Nübel transferine bu hafta son noktayı koymayı ve tecrübeli kaleciyi Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına yetiştirmeyi hedefliyor.