Trabzonspor’da sıcak saatler! 3 futbolcu için geri sayım...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 3 futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ARAL ŞİMŞİR BİTİYOR

Fırıtna, Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Bordo-Mavililer, Midtjylland'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif yaptı.

Trabzonspor yönetimi, milli oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için kulübünden izin istedi.

PRESTIANNI ÇABASI

Bordo-mavililer, Gianluca Prestianni için Benfica ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

DRONGELEN İÇİN YENİ HAMLE

Öte yandan Fırtına, Rick van Drongelen için yeniden girişimde bulunacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör