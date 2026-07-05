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Giriş Tarihi: 5.07.2026 13:58

Trabzonspor’da sıcak saatler! 3 futbolcu için geri sayım...

Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavili ekip, oyuncu için kulübüne 15 milyon euro teklif etti. Fırtına Aral Şimşir dışında 2 oyuncu ile daha sıcak temas halinde. İşte detaylar…

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da sıcak saatler! 3 futbolcu için geri sayım...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 3 futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ARAL ŞİMŞİR BİTİYOR

Fırıtna, Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Bordo-Mavililer, Midtjylland'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif yaptı.

Trabzonspor yönetimi, milli oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için kulübünden izin istedi.

PRESTIANNI ÇABASI

Bordo-mavililer, Gianluca Prestianni için Benfica ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

DRONGELEN İÇİN YENİ HAMLE

Öte yandan Fırtına, Rick van Drongelen için yeniden girişimde bulunacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BENFİCA #RİCK VAN DRONGELEN #ARAL ŞİMŞİR #FIRTINA #MİDTJYLLAND #TRABZONSPOR

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Trabzonspor’da sıcak saatler! 3 futbolcu için geri sayım...
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