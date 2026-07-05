Trabzonspor’da sıcak saatler! 3 futbolcu için geri sayım...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 3 futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ARAL ŞİMŞİR BİTİYOR
Fırıtna, Aral Şimşir ile 4 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. Bordo-Mavililer, Midtjylland'a bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avroluk bir teklif yaptı.
Trabzonspor yönetimi, milli oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için kulübünden izin istedi.
PRESTIANNI ÇABASI
Bordo-mavililer, Gianluca Prestianni için Benfica ile pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
DRONGELEN İÇİN YENİ HAMLE
Öte yandan Fırtına, Rick van Drongelen için yeniden girişimde bulunacak.