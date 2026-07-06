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Giriş Tarihi: 6.07.2026 12:36 Son Güncelleme: 6.07.2026 12:38

Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildi.

AA
Nottingham Forest’ta Oliver Glasner dönemi!
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İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi!
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