2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’den Mısır’a karşı unutulmaz geri dönüş!

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Dev mücadele Atlanta Stadyumu'nda oynandı.
Kritik maçta Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.
Arjantin, Mısır karşısında son dakikalarına 2-0 geride girdiği maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Arjantin'in gollerini 79. dakikada Cristian Romero, 83. dakikada Lionel Messi ile 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Mısır'da fileleri 15. dakikada Yasser Ibrahim ile 67. dakikada Zico havalandırdı.
Arjantin'de Lionel Messi, 21. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Mısır ise dev organizasyona son 16 turunda veda etti.
Arjantin, çeyrek finalde İsviçre – Kolombiya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Mısır 1-0 öne geçti. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Attia'nın ortasına iyi yükselen Ibrahim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
19. dakikada Paredes'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Tagliafico, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterdi.
21. dakikada atışı kullanan Lionel Messi'nın vuruşunda, kaleci Shobeir soluna gelen topu çeldi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
28. dakikada De Paul'ün sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Mac Allister kafayla vurdu, kaleci Shobeir yakın mesafede gole izin vermedi.
31. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına Messi geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, yan direğe çarpan top auta gitti.
39. dakikada De Paul'ün ceza alanının soluna gönderdiği topu Tagliafico bekletmeden içeri çıkardı. Alvarez'in vuruşunda kaleci Shobeir soluna giden topu son anda kornere çeldi.
47. dakikada Messi'nin pasıyla ceza alanı önünde buluşan De Paul'ün sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan'ın içeriye çıkardığı topu Zico tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.
79. dakikada Messi'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Shobeir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.
82. dakikada son çizgiye inen Messi'nin çıkardığı topa Martinez kafayla vurdu, top yandan auta çıktı.
83. dakikada Messi'nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa Martinez'in vuruşunda Montiel'in kontrol edemediği meşin yuvarlak Messi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından sert şutunda üst direğe çarpan top ağlara gitti: 2-2.
90+2. dakikada Arjantin'in sağ kanattan hızlı gelişen atağında, Martinez'in arka direğe ortasında Enzo Fernandez kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 3-2.