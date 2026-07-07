2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’den Mısır’a karşı unutulmaz geri dönüş!

47. dakikada Messi'nin pasıyla ceza alanı önünde buluşan De Paul'ün sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafından son çizgiye inen Hassan'ın içeriye çıkardığı topu Zico tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

79. dakikada Messi'nin sağdan ceza alanına ortaladığı topa Romero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Shobeir'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.