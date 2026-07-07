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Giriş Tarihi: 7.07.2026 15:50

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu
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İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar, Dünya Kupası bileti alacak.

FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:

28 Ağustos Cuma:

Türkiye-Litvanya

31 Ağustos Pazartesi:

İzlanda-Türkiye

26 Kasım Perşembe:

İtalya-Türkiye

29 Kasım Pazar:

Türkiye-İzlanda

26 Şubat 2027 Cuma:

Litvanya-Türkiye

1 Mart 2027 Pazartesi

Türkiye-İtalya

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu
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