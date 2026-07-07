Arjantin’de Lionel Scaloni’den Messi sözleri!

2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ı eleyip çeyrek finale yükselen Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu.

Hislerini aktaran Lionel Scaloni, "Futbol oynamayı bıraktığımda bu duyguları yaşayabilmek için teknik direktör oldum, yoksa teknik direktör olmayı çok sevdiğimden değil. Kulübedeyken ben de en az hepiniz kadar acı çekiyorum. Ancak bir futbol maçının, özellikle de biz Arjantinlilere bir futbol maçının yaşattığı bu duyguların bence bir benzeri daha yok" dedi.

Lionel Messi ile ilgili soruya Lionel Scaloni şu cevabı verdi:

"Messi'nin durumuna geldiğimizde ben takım arkadaşlarına, hepsine birer dakika konuşup şunları söyledim: Onlara artık bu Dünya Kupası özelinde değil, gelecekte bizi neyin beklediği hakkında konuştum. Özellikle de yedek kulübesinde oturan, ona hayranlıkla bakan ve gördüklerine inanamayan o genç çocuklara seslendim, ondan örnek almalarını istedim. Kuşkusuz bu harika, olağanüstü bir şey."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör