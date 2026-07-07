Alexander Nübel'i havaalanında yöneticiler ve taraftarlar karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, "Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakası çok güzel şeyler söyledim. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, İstanbul'da!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör