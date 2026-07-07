Beşiktaş'ın transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladığı Alexander Nübel, İstanbul'a ulaştı.
Tecrübeli kaleci, Beşiktaş Şef Scoutu Eduard Graf ile birlikte İstanbul'a geldi.
Alexander Nübel ile birlikte ailesi de İstanbul'a geldi.
Alexander Nübel'i havaalanında yöneticiler ve taraftarlar karşıladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, "Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakası çok güzel şeyler söyledim. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, İstanbul'da!