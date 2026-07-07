Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul’da!
Giriş Tarihi: 7.07.2026 19:29 Son Güncelleme: 7.07.2026 20:04

Beşiktaş’ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul’da!

Beşiktaş’ın transfer için anlaşma sağladığı Doğan Alemdar, İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul’da!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ın Başakşehir'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi.

Başakşehir'in Avusturya kampından ayrılan Doğan Alemdar'ı havaalanında taraftarlar ve kulüp idarecileri karşıladı.

Doğan Alemdar'ın sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Beşiktaş ile Doğan Alemdar arasındaki anlaşmanın 4 yıllık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geldi. Doğan Alemdar'ı İstanbul Havalimanı'nda, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı karşıladı."

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #DOĞAN ALEMDAR #BAŞAKŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA