Beşiktaş’ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul’da!

Beşiktaş ile Doğan Alemdar arasındaki anlaşmanın 4 yıllık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geldi. Doğan Alemdar'ı İstanbul Havalimanı'nda, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı karşıladı."

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar, İstanbul'a geldi!

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