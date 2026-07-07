Beşiktaş’ta Leandro Trossard işlemi tamam!

Beşiktaş, transferde vites artırdı. Siyah-beyazlılar, sol bek transferini Kassoum Ouattara ile tamamlarken, orta sahayı Salih Özcan kaleyi ise Alexander Nübel ile güçlendiriyor.
TROSSARD İŞLEMİ TAMAM
İlhan Fakılı ile kanat için yerli alternatif oluşturan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile oynayacağı maç öncesi son hedefi sol kanat transferini tamamlamak. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferi için uzun süredir koşturuyordu.
AVUKATI İSTANBUL'A GELİYOR
Trossard'ın menajeri ve avukatı son görüşmeleri tamamlamak üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Bugün yönetim ile son kez bir araya gelerek aradaki Aufak tefek detayların tamamlanacağı aktarıldı. Trossard'ın Beşiktaş'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.