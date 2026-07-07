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Giriş Tarihi: 7.07.2026 07:42

Beşiktaş'ta Leandro Trossard işlemi tamam!

Transferde vites yükselten Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

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Beşiktaş’ta Leandro Trossard işlemi tamam!
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Beşiktaş, transferde vites artırdı. Siyah-beyazlılar, sol bek transferini Kassoum Ouattara ile tamamlarken, orta sahayı Salih Özcan kaleyi ise Alexander Nübel ile güçlendiriyor.

TROSSARD İŞLEMİ TAMAM

İlhan Fakılı ile kanat için yerli alternatif oluşturan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile oynayacağı maç öncesi son hedefi sol kanat transferini tamamlamak. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferi için uzun süredir koşturuyordu.

Beşiktaş istediği sonucu elde etmek üzere artık son görüşmeleri yapıyor. Arsenal ile 18 milyon Euro'ya anlaşan siyah- beyazlı ekip, oyuncudan da beklediği yanıtı aldı.

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AVUKATI İSTANBUL'A GELİYOR

Trossard'ın menajeri ve avukatı son görüşmeleri tamamlamak üzere Londra'dan İstanbul'a geliyor. Bugün yönetim ile son kez bir araya gelerek aradaki Aufak tefek detayların tamamlanacağı aktarıldı. Trossard'ın Beşiktaş'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#LEANDRO TROSSARD #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta Leandro Trossard işlemi tamam!
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