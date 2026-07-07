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Giriş Tarihi: 7.07.2026 20:57

Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı.

İHA
Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı!
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Çorum FK, ön libero oyuncusu Atakan Cangöz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 2 yıldır Çorum FK'de forma giyen 34 yaşındaki Cangöz'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamanın devamında, "Profesyonel futbolcumuz Atakan Cangöz ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÇORUM FK #TRENDYOL SÜPER LİG

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Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı!
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