Enzo Fernandez: Kupayı yeniden kazanmaya geldik!

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır karşısında 3-2'lik skorla kazandı. Arjantin'de maçın skorunu belirleyen golü atan Enzo Fernandez açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ve hislerini paylaşan Enzo Fernandez, "Hayatımın golünü attım. Elenmek üzereydik ama bildiğimiz şekilde mücadele ettik. Biz yüreği olan bir takımız. Ailemi, takım arkadaşlarımı, burada ve Arjantin'de bizi destekleyen tüm Arjantinlileri düşündüm. Bu golü üç yıldır hayal ediyordum. Katar'dan sonra yeniden böyle anlar yaşayabilmek benim için büyük bir ayrıcalık. Tanrı'ya ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Kalbim gururla doluyor. Bizi desteklediklerini biliyoruz ve bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Takım içerisindeki birlikteliğe vurguda bulunan Enzo Fernandez, "Asla pes etmeyen harika bir grubumuz var. Yaşanan tüm zorluklara rağmen her zaman birlikteyiz. Teknik ekibe, burada ve Arjantin'deki tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.