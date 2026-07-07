Fenerbahçe, Avusturya’da günü çift antrenmanla tamamladı!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da başlayacak müsabakaya Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör