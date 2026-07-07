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Giriş Tarihi: 7.07.2026 22:14

Fenerbahçe, Avusturya'da günü çift antrenmanla tamamladı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi.

DHA
Fenerbahçe, Avusturya’da günü çift antrenmanla tamamladı!
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da başlayacak müsabakaya Raiffeisen Arena ev sahipliği yapacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #ADMİRA WACKER

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Fenerbahçe, Avusturya'da günü çift antrenmanla tamamladı!
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