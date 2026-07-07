Hossam Hassan: Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğim!

Karşılaşmanın oynandığı saati eleştiren Hossam Hassan, "Bu maçları planlayan kişinin hayatında hiç futbol oynamadığını söylemeye cesaret ediyorum. Çünkü hiçbir maç bu saatte oynatılmaz. Öğle vakti insan yürüyüşe çıkar ya da brunch yapar; futbol maçı oynanmaz. Tartışmaya açık çok fazla unsur var. Size söz veriyorum, Dünya Kupası maçlarını artık izlemeyeceğim. Bu duruma karşı durma şeklim bu" şeklinde konuştu.

Hossam Hassan şu şekilde devam etti: "Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa, neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar."

Dünya Kupası'nda kalan maçları izlemeyeceğini belirten Hossam Hassan, "Artık Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğim. Bugün yaşadığımız haksızlığı protesto ediyorum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör