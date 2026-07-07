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Giriş Tarihi: 8.07.2026 01:21

Lautaro Martinez: Messi bizim liderimiz!

Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, Mısır maçının ardından konuştu.

Lautaro Martinez: Messi bizim liderimiz!
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2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Arjantin'de Lautaro Martinez açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yorumlayan Lautaro Martinez, "Bu, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir maç olacak. Arjantin, sahada büyük bir karakter ortaya koydu" dedi.

Messi ile maç içerisinde yaptığı bir konuşmaya dikkat çeken Lautaro Martinez, "Maç sırasında Messi'ye, kim olduğu ve takım için ortaya koyduğu mücadele nedeniyle bunu sonuna kadar hak ettiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'yi takım lideri olarak gören Lautaro Martinez, "Bu onun son Dünya Kupası ve o bizim liderimiz. Biz de her zaman onun yanında olmaya ve elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Arjantin'i bir kez daha en iyi şekilde temsil ettik" şeklinde konuştu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LAUTARO MARTİNEZ #LİONEL MESSİ #2026 DÜNYA KUPASI #ARJANTİN #MISIR

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Lautaro Martinez: Messi bizim liderimiz!
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