Lionel Messi: Her şeyimizi ortaya koyacağız!

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 3-2 galip gelen Arjantin'de Lionel Messi müsabaka sonrası konuştu.

Mısır maçını değerlendiren Lionel Messi, "Yine çok acı çektik ama Dünya Kupası böyle bir şey. Tüm maçlar başa baş ve son derece zor geçiyor, bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Takım arkadaşlarına parantez açan Arjantinli yıldız, "Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Boşlukları kapatıyorlar. Bunu da yürekten yapıyorlar. Arjantin, benim mutluluğum. Uzun zamandır ailemle vakit geçiremiyordum. Birkaç gün önce kısa bir izin yapabildim sadece. Ancak milli takımda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.