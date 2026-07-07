Lionel Messi: Her şeyimizi ortaya koyacağız!

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 3-2 galip gelen Arjantin'de Lionel Messi müsabaka sonrası konuştu.
Mısır maçını değerlendiren Lionel Messi, "Yine çok acı çektik ama Dünya Kupası böyle bir şey. Tüm maçlar başa baş ve son derece zor geçiyor, bu yüzden çok mutluyum" dedi.
Takım arkadaşlarına parantez açan Arjantinli yıldız, "Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Boşlukları kapatıyorlar. Bunu da yürekten yapıyorlar. Arjantin, benim mutluluğum. Uzun zamandır ailemle vakit geçiremiyordum. Birkaç gün önce kısa bir izin yapabildim sadece. Ancak milli takımda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Herkese karşı rekabet etmek için Dünya Kupası'nda olduklarını belirten Lionel Messi, "8 yıldır bu takım bana büyük mutluluklar yaşattı. Yolculuğumuz bugün bitemezdi. Çünkü hala mücadele etmemiz gereken çok şey var. Bunu hissediyorum. Herkese karşı rekabet etmek için buradayız. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuşlu.
Kaçırdığı penaltıyla ilgili soruya Lionel Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için çok öfkeliydim. Böylesine önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum. Neyse ki Tanrı'nın benim için hazırladığı başka bir şey vardı. Bu, hepimiz için büyük bir rahatlama oldu" cevabını verdi.