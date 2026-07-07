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Giriş Tarihi: 8.07.2026 00:52 Son Güncelleme: 8.07.2026 00:53

Mostafa Zico: Dünya Kupası zaten ayarlanmış!

Mısırlı futbolcu Mostafa Zico, Arjantin maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Mostafa Zico: Dünya Kupası zaten ayarlanmış!
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olan Mısır'da Mostafa Zico açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Mostafa Zico, "Sahada adalet yoktu. Zalimce bir haksızlık vardı. Bütün bir ülkenin emeği çöpe atıldı. Maçın başından beri hakem üzerimize oynadı" sözlerini dile getirdi.

Mostafa Zico sözlerini şu şekilde tamamladı: "Dünya Kupası'nın sonucu önceden ayarlanmış. Allah bize yeter."

Mısır'da Mostafa Zico'nun attığı bir gol hakem tarafından VAR'da incelendikten sonra iptal edilmişti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MISIR #ARJANTİN #DÜNYA KUPASI

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Mostafa Zico: Dünya Kupası zaten ayarlanmış!
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