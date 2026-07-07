Şampiyon Galatasaray, sezonu açtı!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve kondisyon ağırlıklı devam etti.

Antrenmanın devamında futbolcular topla çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, 51 günlük iznin ardından yeni sezonun startını verdi.

İdmanda toplam 30 futbolcu yer alırken, Victor Osimhen 10 Temmuz'da, Roland Sallai 13 Temmuz'da ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alan futbolcular da 20 Temmuz'da çalışmalarına katılacak.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş de takip etti.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör