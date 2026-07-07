Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz!

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, akşam antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesinde oyuncu Metehan Mimaroğlu için doğum günü pastası kesildi.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör