Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz!
Giriş Tarihi: 7.07.2026 21:52

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz!

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

AA
Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları tam gaz!
  • ABONE OL

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, akşam antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesinde oyuncu Metehan Mimaroğlu için doğum günü pastası kesildi.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #FATİH TEKKE #METEHAN MİMAROĞLU #TRABZONSPOR #MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA