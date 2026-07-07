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Giriş Tarihi: 7.07.2026 17:26

Unai Simon, Dünya Kupası'nda bir rekorun peşinde!

İspanyol file bekçisi Unai Simon, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda yaptığı 9 kurtarışla kalesini gole kapatmaya devam ediyor.

DHA
Unai Simon, Dünya Kupası’nda bir rekorun peşinde!
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 9 kurtarış yapan Unai Simon, oynadığı 5 maçta gol yemeyerek kalesini gole kapattı.

29 yaşındaki file bekçisi, bu performansıyla gol yemeden en fazla maç tamamlayan kaleciler arasına adını yazdırmayı başardı. Simon, 2022 ve 2026 Dünya Kupa'larında toplamda görev aldığı 9 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı.

5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Unai Simon, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Bir dünya kupasında 5 maçta kalesini gole kapatan diğer kaleciler Taffarel, Jan Jongbloed ve Fabien Barthez ve Iker Casillas idi.

TARİHE ADINI YAZDIRACAK

Unai Simon FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sonraki turlarında bir maç daha kalesini gole kapatırsa bir dünya kupasında gol yemeden en fazla maç tamamlayan kaleci olarak başarıya imza atacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FIFA 2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI

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Unai Simon, Dünya Kupası'nda bir rekorun peşinde!
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