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Giriş Tarihi: 7.07.2026 23:18

Yusuf Erdoğan, Çorum FK'dan ayrıldı!

Çorum FK, Yusuf Erdoğan'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

İHA
Yusuf Erdoğan, Çorum FK’dan ayrıldı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, takım kaptanı Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Çorum FK, takım kaptanı Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir.. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #YUSUF ERDOĞAN #TRENDYOL SÜPER LİG

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Yusuf Erdoğan, Çorum FK'dan ayrıldı!
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