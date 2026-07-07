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Giriş Tarihi: 8.07.2026 01:31

Zlatan Ibrahimovic: Messi bir canavara dönüştü!

İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Arjantin – Mısır maçından sonra konuştu.

Zlatan Ibrahimovic: Messi bir canavara dönüştü!
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skorla geçti. Eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Arjantin'in galibiyetini yorumladı.

Zlatan Ibrahimovic'in Lionel Messi ile ilgili sözleri ön plana çıktı.

Lionel Messi'nin performansını değerlendiren Zlatan Ibrahimovic, "Messi, bir canavara dönüştü ve kimse onu yakalayamadı. Durmadan devam etti. Benim gördüğüm, görmeye alıştığımız ve hala görmeye devam ettiğimiz Messi buydu" şeklinde konuştu.

Lionel Messi'nin başarıya doymadığını belirten Zlatan Ibrahimovic, "Unutmayın, bu Dünya Kupası'nı zaten kazanmıştı. Birçok kupa, Ballon d'Or... Her şeyi kazandı. Öz geçmişine baktığınızda kusursuz olduğunu görüyorsunuz ama o hala daha fazlasını istiyor" dedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LİONEL MESSİ #DÜNYA KUPASI #ARJANTİN #MISIR

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Zlatan Ibrahimovic: Messi bir canavara dönüştü!
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