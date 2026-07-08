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Giriş Tarihi: 8.07.2026 08:53

2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Turnuvada çeyrek final maçları, yarın Fransa ile Fas arasında Boston'da oynanacak maçla başlayacak.

AA
2026 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın karşı karşıya gelecek. Boston Stadı'nda oynanacak ve TSi 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.

EN SKORER MBAPPE

Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise ve Bradley Barcola ile turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından birine sahip Fransa, Mbappe ve Dembele ile şu ana kadar 11 gol buldu.

SAKATLIK DURUMLARI

Fransa'da kas sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ile Fas'ın adale sakatlığı yaşayan forveti Ismael Saibari'nin durumları belirsizliğini koruyor.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #KYLİAN MBAPPE #FAS #FRANSA

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2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor!
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