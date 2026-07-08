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Giriş Tarihi: 8.07.2026

Belçika'dan ABD'ye kırmızı kart!

Belçika’dan ABD’ye kırmızı kart!
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AMERİKA Başkanı Trump'ın baskısıyla kırmızı kart gören Balogun'un cezasının ertelenmesi dünya futbol futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu. 'Balogun olayı'nın gölgesinde oynanan son 16 turu maçında Belçika, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale çıktı ve ev sahibini sahnenin dışına attı. Avrupa temsilcisinin gollerini De Ketelaere (2), Vanaken ve Lukaku kaydetti. ABD'nin tek golü ise Tillman'dan geldi. Belçika çeyrek finalde İspanya eşleşti. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından askıya alınan Folarin Balogun'un da Washington'da oynaması Amerika'yı kurtaramadı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Belçika'dan ABD'ye kırmızı kart!
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