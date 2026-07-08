Beşiktaş, Alexander Nübel’i transfer etti!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Alexander Nübel ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, Bayern Münih forması giyen Alman kalecinin transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş, Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."