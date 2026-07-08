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Giriş Tarihi: 8.07.2026 20:05 Son Güncelleme: 8.07.2026 20:06

Beşiktaş, Alexander Nübel’i transfer etti!

Beşiktaş, Bayern Münih’ten Alexander Nübel’i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Alexander Nübel’i transfer etti!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Alexander Nübel ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Bayern Münih forması giyen Alman kalecinin transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ALEXANDER NÜBEL #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş, Alexander Nübel’i transfer etti!
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