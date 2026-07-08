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Giriş Tarihi: 8.07.2026 19:39 Son Güncelleme: 8.07.2026 19:42

Beşiktaş, Doğan Alemdar’ı açıkladı! 4 yıllık imza

Beşiktaş, Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Doğan Alemdar’ı açıkladı! 4 yıllık imza
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar'ın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Öte yandan Doğan Alemdar'ın 80 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #DOĞAN ALEMDAR #BAŞAKŞEHİR #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş, Doğan Alemdar’ı açıkladı! 4 yıllık imza
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