Beşiktaş, Doğan Alemdar’ı açıkladı! 4 yıllık imza

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar'ın transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.
Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Öte yandan Doğan Alemdar'ın 80 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.