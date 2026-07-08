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Giriş Tarihi: 8.07.2026 15:06

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'na veda etti!

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA
Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu’na veda etti!
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'na veda etti!
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