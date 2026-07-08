Beşiktaş, Slovakya’daki kamp çalışmalarına devam etti!

Beşiktaş, Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sabah idmanını gerçekleştirdi.
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına TSİ 18.00'de salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.