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Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:08

Beşiktaş, Slovakya'daki kamp çalışmalarına devam etti!

Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

AA
Beşiktaş, Slovakya’daki kamp çalışmalarına devam etti!
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Beşiktaş, Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sabah idmanını gerçekleştirdi.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen antrenmanı tribünden takip etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına TSİ 18.00'de salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #ÖNDER ÖZEN #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş, Slovakya'daki kamp çalışmalarına devam etti!
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