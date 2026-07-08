Beşiktaş’ın yeni transferi Salih Özcan, İstanbul’da! Orkun Kökçü sözleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Salih Özcan'ı havaalanında taraftarlar ve yöneticiler karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, İstanbul'a gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sahada savaşacağını belirten milli futbolcu, "Büyük Beşiktaş'ın parçası olmak benim için gurur verici. Sahada her şeyimi vereceğime, savaşacağıma söz veriyorum" dedi.

Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Salih Özcan, "Dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş'ın parçası olmak gurur. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyoruz. İnanın ki savaşacağız kulüp için ve güzel bir zaman geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü ile ilgili soruya Salih Özcan, "Orkun ile tekrar kavuştuk. Milli Takım'da beraber oynuyoruz. Orkun ile oynarken kendimi rahat hissediyorum. Hedeflerimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve şampiyonluk" cevabını verdi.

Salih Özcan sağlık kontrollerinin ardından imzasını atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak.

Salih Özcan: Sahada savaşacağıma söz veriyorum

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör