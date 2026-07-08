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Giriş Tarihi: 8.07.2026 21:49

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı!

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü kamp çalışmaları için takıma dahil oldu.

AA
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı!
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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.

Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ORKUN KÖKÇÜ #VİNCENZO İTALİANO

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı!
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