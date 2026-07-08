CANLI | Fenerbahçe – Admira Wacker hazırlık maçı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarında ilk özel maçına Admira Wacker karşısında çıkıyor.
Admira Wacker ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Raiffeisen Arena'da oynanacak.
Fenerbahçe – Admira Wacker maçı saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe – Admira Wacker maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Gunedouzi, Fred, Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta.
Admira Wacker:
Fenerbahçe, 11 Temmuz Cumartesi günü özel maçta Pogon Szczecin ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını ise 14 Temmuz Salı günü LASK karşısında oynayacak.