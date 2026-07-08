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Giriş Tarihi: 8.07.2026 19:31 Son Güncelleme: 8.07.2026 19:48

CANLI | Fenerbahçe – Admira Wacker hazırlık maçı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Fenerbahçe – Admira Wacker hazırlık maçı!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarında ilk özel maçına Admira Wacker karşısında çıkıyor.

Admira Wacker ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe – Admira Wacker maçı saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe – Admira Wacker maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Gunedouzi, Fred, Musaba, Cengiz Ünder, Çağrı Balta.

Admira Wacker:

Fenerbahçe, 11 Temmuz Cumartesi günü özel maçta Pogon Szczecin ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını ise 14 Temmuz Salı günü LASK karşısında oynayacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #ADMİRA WACKER

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CANLI | Fenerbahçe – Admira Wacker hazırlık maçı!
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