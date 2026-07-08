Çorum FK, Emircan Gürlük’ü transfer etti!

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, sol kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Emircan Gürlük'ü renklerine bağladığını duyurdu.

Takımın ikinci transferi olan Gürlük ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emircan Gürlük ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Emircan Gürlük'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör