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Giriş Tarihi: 8.07.2026 14:16

Çorum FK, Emircan Gürlük'ü transfer etti!

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Çorum FK, Emircan Gürlük’ü transfer etti!
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Çorum FK'dan yapılan açıklamada, sol kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Emircan Gürlük'ü renklerine bağladığını duyurdu.

Takımın ikinci transferi olan Gürlük ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emircan Gürlük ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Emircan Gürlük'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÇORUM FK #TRENDYOL SÜPER LİG

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Çorum FK, Emircan Gürlük'ü transfer etti!
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