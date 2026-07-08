Dikkat! Yasak var

TFF, 2026-2027 Süper Lig Sezonu için yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek fikstür çekimi kısıtlarını yayınladı. Buna göre yasaklı haftalar şöyle belirlendi:

1-MİLLİmaç haftaları öncesindeki haftalar derbi için yasaklı haftalar olacak. Kısıtların karşılanabilmesi için Milli Takım Departmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde sadece 11'inci hafta yasaklı hafta olarak belirlendi.

2-ARDIŞIK oynanan Avrupa Kupası maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalar olacak.

3-AVRUPA Ligi veya Konferans Ligi'nde perşembe oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Ligi'nde salı oynayacak bir takımın o hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün yok.

Çünkü perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken pazar; salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken cumartesi oynayabiliyor. Bu sebeple Avrupa'daki takımlar 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28'inci haftalarda karşılaşmayacak.

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