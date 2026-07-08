Fenerbahçe, Admira Wacker’i farklı geçti! 5 gollü galibiyet

Sarı-lacivertli ekipte ikinci yarıda Skriniar, Tarık Çetin, Oosterwolde, Fred, Cengiz Ünder, Guendouzi, Levent Mercan, Anthony Musaba, Çağrı Balta ve Bartuğ Elmaz oyundan alınırken, bu isimlerin yerine Becao, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Adem Yeşilyurt, Asensio, Emre Demir, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai ve Yiğit Fidan oyunda dahil oldu.

İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren Fenerbahçe, 60. dakikada Fred ile farkı 3'e çıkarırken, 70. dakikada Glitia'nın kendi kalesine attığı golle farkı 4'e çıkardı. Sarı-lacivertlilerde kapanışı ise 74'üncü dakikada Becao yaptı.

Fenerbahçe - Admira Wacker: 5-0

Goller: 9' Cengiz Ünder, 42' Milan Skriniar, 60' Fred, 70' Benjamin Glitia (KK), 74' Rodrigo Becao