Fenerbahçe’de Fred’den İsmail Kartal sözleri!

Hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fred, "Bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtmaya başladık. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz" dedi.

İsmail Kartal ile ilgili konuşan Fred, "İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan. Futbolcular olarak onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz, taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı mutlu. Bugün rakibimiz ikinci lig takımı ama iyi bir takım kendileri, bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.