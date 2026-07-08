Fenerbahçe’de Fred’den İsmail Kartal sözleri!

Hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Fred, "Bu sezon oynadığımız ilk hazırlık maçımızdı. Çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtmaya başladık. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz" dedi.
İsmail Kartal ile ilgili konuşan Fred, "İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan. Futbolcular olarak onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz, taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı mutlu. Bugün rakibimiz ikinci lig takımı ama iyi bir takım kendileri, bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Taraftara parantez açan Fred, "Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizim için büyük bir mutluluk. Her zaman zaten takımlarının arkasında duruyorlar. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı bizim için çok önemli." sözlerini dile getirdi.
Şampiyonlar Ligi ile ilgili soruya Fred, "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün ilk hazırlık maçımızı oynadık. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var. Bizler Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece onun için değil aynı zamanda iyi bir lig ve iyi bir Türkiye Kupası sezonu geçirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım bizler adına her kulvarlarda güzel bir sezon olur" cevabını verdi.