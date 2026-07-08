’Galatasaray’a yakışır takım kuracağız’

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına dün akşam start verdi. Antrenman öncesi Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Henüz transfer yapılmadığı için taraftarların tepkisini çeken Özbek, G.Saray'a yakışır bir takım kuracaklarını söyledi. Başkan,2017 senesinde kurduğumuz takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. 2. dönemde ise Icardi, Mertens, Uğurcan, Osimhen, Torreira... Bu oyuncuları G.Saray'a kazandırmadık mı?' ifadelerini kullandı.

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