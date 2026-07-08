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Giriş Tarihi: 8.07.2026 21:45

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da 2026-2027 sezonu hazırlıkları sürdürüldü.

DHA
Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 9'a 3 pas çalışması yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
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