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Giriş Tarihi: 8.07.2026 21:53

Gaziantep FK'da hazırlıklar hız kesmedi!

Mirel Radoi yönetimindeki Gaziantep FK'da yeni sezon hazırlıkları gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

AA
Gaziantep FK’da hazırlıklar hız kesmedi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarının ardından hücum çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenman öncesinde bugün doğum günü olan Alexandru Maxim'in yeni yaşı, takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz da yerinde takip etti.

Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MİREL RADOİ #TRENDYOL SÜPER LİG #GAZİANTEP FK

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Gaziantep FK'da hazırlıklar hız kesmedi!
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