Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 15:08

Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi!

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, görevinden ayrıldı.

İHA
Hırvatistan’da Zlatko Dalic dönemi sona erdi!
  • ABONE OL

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki teknik direktör ayrılıklarına Hırvatistan da eklendi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Paylaşımda Dalic'e emeklerinden dolayı da teşekkür edildi.

Dünya Kupası'nda İngiltere, Panama ve Gana ile L Grubu'nda olan Hırvatistan, 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci olarak adını bir üst tura yazdırdı. Hırvatlar, son 32 turunda Portekiz'e 2-1'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

2017 yılında takımın başına geçen 59 yaşındaki çalıştırıcı, 111 karşılaşmada 62 galibiyet, 20 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda ikinci, 2022 Dünya Kupası'nda da üçüncü olmuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI #HIRVATİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA