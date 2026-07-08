Milan Skriniar: Daha iyi olacağız!

Özel maçta Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "İyi bir performanstı. İki haftadır sıkı çalışıyoruz. Yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalıştıklarımızı hazırlık maçlarında sahaya yansıtmaya devam ediyoruz. Daha iyi olacağız" dedi.

Taraftara parantez açan Milan Skriniar, "Fenerbahçe taraftarı her zaman bizim arkamızda, nereye gidersek gidelim bizimle geliyorlar. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Bizim dilimiz futbol dili. Sahada bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelişmeye devam etmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

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