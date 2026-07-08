Roma bütün planı bozdu!

İtalyan basını, F.Bahçe'nin çok istediği Greenwood'un Roma'nın 4.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ettiğini yazdı

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bir numaralı ismi Mason Greenwood'dan kötü haber geldi. Aziz Yıldırım yönetiminin almak için büyük uğraş verdiği ve 10 milyon Euro maaş önerdiği İngiliz kanat oyuncusu elden kaçmak üzere. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, 24 yaşındaki yıldızı 4.5 milyon Euro maaş karşılığında 5 yıllık sözleşmeye ikna etti ve taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı. İtalyan ekibinin, 50 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Marsilya kulübüne de bonuslarla birlikte 45 milyon Euro teklif yapacağı kaydedildi.

RESMİYETE DÖKÜLECEK

Haberin detayında başarılı oyuncunun, yüksek tekliflere rağmen Roma'yı tercih ettiği ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesinin beklendiği belirtildi.

MALCOM TAARRUZU

TRANSFER çalışmalarını sürdüren F.Bahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Malcom'un temsilcisiyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eren Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Al-Hilal formasıyla geçen sezon 40 maça çıkan 29 yaşındaki sağ kanat, 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

İLK RAKİP WACKER

SARI-LACİVERTLİLER, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bugün Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, 14 Temmuz'da sona erecek Avusturya kampında Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.