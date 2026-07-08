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Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:50 Son Güncelleme: 8.07.2026 11:57

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan açıklaması!

Beşiktaş, yeni transferi milli futbolcu Salih Özcan’ın bugün saat 23.25’te İstanbul’da olacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Salih Özcan açıklaması!
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Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Alexander Nübel transferlerinin ardından bir ismi daha kadrosuna katıyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu ile anlaşmaya vardı. Özcan, bugün saat 23.25'te İstanbul'a gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.

Alman temsilcisiyle toplamda 96 maçı bulunan 28 yaşındaki oyuncu, 2 asist katkısı verdi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İLHAN FAKILI #DOĞAN ALEMDAR #ALEXANDER NÜBEL #BORUSSİA DORTMUND #KASSOUM OUATTARA #BEŞİKTAŞ #SALİH ÖZCAN

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Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Salih Özcan açıklaması!
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