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Giriş Tarihi: 8.07.2026 21:47

Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transfer Aral Şimşir takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA
Trabzonspor’da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı!
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kor çalışması yaptı.

Akşam antrenmanına teknik ısınmayla başlayan bordo-mavililer, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de akşam antrenmanında yer aldı.

Öte yandan antrenman öncesi futbol okulları da tesisleri ziyaret etti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #ARAL ŞİMŞİR #FATİH TEKKE

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Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı!
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