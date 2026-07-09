Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amed Sportif Faaliyetler ile Dinamo Batumi Erzurum’da karşı karşıya gelecek
Giriş Tarihi: 9.07.2026 12:59

Amed Sportif Faaliyetler ile Dinamo Batumi Erzurum’da karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile Gürcistan Erovnuli Ligi takımlarından FC Dinamo Batumi hazırlık maçlarında kozlarını paylaşacak.

İHA
Amed Sportif Faaliyetler ile Dinamo Batumi Erzurum’da karşı karşıya gelecek
  • ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki takım, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu sahada karşı karşıya gelecek.

Her iki takım için de kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede teknik heyetler, futbolcuların son durumunu görme fırsatı bulacak.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi çalışmalarını yüksek rakım avantajından yararlanarak Erzurum'da sürdürürken, Teknik Direktör Giorgi Chiabrishvili'nin çalıştırdığı FC Dinamo Batumi de sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz'dan bu yana Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Amed Sportif Faaliyetler ile Dinamo Batumi Erzurum’da karşı karşıya gelecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA